Если нет стажа: как оформить социальные выплаты вместо пенсии

Если у вас нет стажа, необходимого для получения пенсии, можно оформить социальную помощь. Однако здесь следует учитывать несколько важных нюансов. Какие именно – в материале ТСН.ua.
Согласно Постановлению Кабинета министров Украины №1098, чтобы оформить временную государственную социальную помощь, граждан Украины должен достичь пенсионного возраста и иметь не менее 15 лет страхового стажа.
Для оформления временной социальной помощи требуется:
- подать заявление в орган социальной защиты по месту жительства или прописки;
- также добавить копию паспорта, ИНН, декларацию о доходах и имущественном состоянии (за последние полгода), справку из ПФУ об имеющемся страховом стаже.
Временная финансовая помощь назначается со следующего дня после даты достижения гражданином пенсионного возраста.
Читайте также: