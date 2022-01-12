Как оформить социальную помощь вместо пенсии, если нет стажа? / pixabay.com

Если нет стажа: как оформить социальные выплаты вместо пенсии

Если нет стажа: как оформить социальные выплаты вместо пенсии

Если у вас нет стажа, необходимого для получения пенсии, можно оформить социальную помощь. Однако здесь следует учитывать несколько важных нюансов. Какие именно – в материале ТСН.ua.

Согласно Постановлению Кабинета министров Украины №1098, чтобы оформить временную государственную социальную помощь, граждан Украины должен достичь пенсионного возраста и иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Для оформления временной социальной помощи требуется:

подать заявление в орган социальной защиты по месту жительства или прописки;

также добавить копию паспорта, ИНН, декларацию о доходах и имущественном состоянии (за последние полгода), справку из ПФУ об имеющемся страховом стаже.

Временная финансовая помощь назначается со следующего дня после даты достижения гражданином пенсионного возраста.

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