Народные приметы, обряды и обычаи 13 января 2022

Падает мягкий снег — к урожаю, а если тепло, то лето будет дождливым.

13 января верующие и церковь чтят память предания праздника Рождества Христова и преподобной Мелании Римлянки.

13 января: церковный праздник

Мелания Младшая — монахиня, меценатка времен упадка Римской империи. 13 января – день памяти преподобной Мелании Римлянки. Получила имя в честь своей бабки Мелании Старшей. В Украине известна благодаря празднованию Маланки.

13 января: народные традиции

Щедрый вечер (Маланка, Малания, Васильев вечер) — вечер 13 января.

Празднование его произошло от древней (дохристианской) веры. По христианскому календарю это также день преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланки). Меланка-Вода приходит на щедрый вечер вместе с Василием-Луной известить хозяев о следующих праздниках и справить гости, которые в народе так и называют — гости Меланки.

В народной традиции оба праздника объединились в Щедрый вечер или праздник Меланки.

За древним мифом, кроме сына, у Лада, верного собрата бога Луны, была еще дочь, которую все называли Миланкой, потому что она была так мила и очаровательна.

Однажды, когда князь-Месяц был на охоте, яростный змей похитил из серебряного терема Меланку и заключил в подземное царство. Освободил ее славный богатырь Беспальчик-Васильчик и на ней женился. Вот почему на Щедрый Вечер еще празднуют Василия, в жертву приносят свинью, считающуюся лунным животным, а Васильчик стал покровителем этих животных. Поэтому, по народным обычаям, на Меланку готовили свиные внутренности, по ним гадали, какой будет урожай, а из свиных ножек варили холодец, чтобы у людей не болели ноги. Почитали Меланку-Миланку за как можно богаче столами, потому что это продолжение щедрого Вечера со всеми его добрыми богами и душами предков.

13 января: что следует делать

Утром в этот день начинают готовить вторую обрядовую кутью — щедрую. В отличие от богатой, ее можно заправлять скоромной. Как и на богатый вечер, кутью также ставят в углу. Кроме того, хозяйки пекут блины, готовят пироги и вареники с сыром, чтобы одаривать щедрителей и посевальщиков.

Вечером и до полуночи щедрователи обходят дома. По давней традиции, новогодние обходы маланкарей, как и рождественских колядников, происходят после захода Солнца, то есть тогда, когда властвует всякая нечистая сила. Девушки-подростки в одиночку или вместе оббегают соседей, чтобы увеличить.

На Меланки ходят также и мальчишники. Они называются "водить Меланку". Ребята в масках выражают добрые пожелания, веселят песнями, плясками, шутливыми сценками. Один из них, как правило, переодет в женский наряд и его называют Меланкой.

13 января: украинские народные приметы

Если к Новому году хороший снег — этот гречку.

Небо в звездах – урожай на грибы и горох.

Падает мягкий снег — к урожаю, а если тепло, то лето будет дождливым.

Какой первый день в Новом году, и год будет такой.

Много пушистого инея на деревьях — к урожаю зерновых и хорошему медосбору.

Гололедица на деревьях — уродит фрукты.

Звездное небо – будут хорошо нестись куры.

13 января: что нельзя делать

Ссориться.

Ругаться.

Злословить.

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