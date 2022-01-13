Народные приметы, обряды и обычаи 13 января 2022

Падает мягкий снег — к урожаю, а если тепло, то лето будет дождливым.
13 января верующие и церковь чтят память предания праздника Рождества Христова и преподобной Мелании Римлянки.
13 января: церковный праздник
Мелания Младшая — монахиня, меценатка времен упадка Римской империи. 13 января – день памяти преподобной Мелании Римлянки. Получила имя в честь своей бабки Мелании Старшей. В Украине известна благодаря празднованию Маланки.
13 января: народные традиции
Щедрый вечер (Маланка, Малания, Васильев вечер) — вечер 13 января.
Празднование его произошло от древней (дохристианской) веры. По христианскому календарю это также день преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланки). Меланка-Вода приходит на щедрый вечер вместе с Василием-Луной известить хозяев о следующих праздниках и справить гости, которые в народе так и называют — гости Меланки.
В народной традиции оба праздника объединились в Щедрый вечер или праздник Меланки.
За древним мифом, кроме сына, у Лада, верного собрата бога Луны, была еще дочь, которую все называли Миланкой, потому что она была так мила и очаровательна.
Однажды, когда князь-Месяц был на охоте, яростный змей похитил из серебряного терема Меланку и заключил в подземное царство. Освободил ее славный богатырь Беспальчик-Васильчик и на ней женился. Вот почему на Щедрый Вечер еще празднуют Василия, в жертву приносят свинью, считающуюся лунным животным, а Васильчик стал покровителем этих животных. Поэтому, по народным обычаям, на Меланку готовили свиные внутренности, по ним гадали, какой будет урожай, а из свиных ножек варили холодец, чтобы у людей не болели ноги. Почитали Меланку-Миланку за как можно богаче столами, потому что это продолжение щедрого Вечера со всеми его добрыми богами и душами предков.
13 января: что следует делать
Утром в этот день начинают готовить вторую обрядовую кутью — щедрую. В отличие от богатой, ее можно заправлять скоромной. Как и на богатый вечер, кутью также ставят в углу. Кроме того, хозяйки пекут блины, готовят пироги и вареники с сыром, чтобы одаривать щедрителей и посевальщиков.
Вечером и до полуночи щедрователи обходят дома. По давней традиции, новогодние обходы маланкарей, как и рождественских колядников, происходят после захода Солнца, то есть тогда, когда властвует всякая нечистая сила. Девушки-подростки в одиночку или вместе оббегают соседей, чтобы увеличить.
На Меланки ходят также и мальчишники. Они называются "водить Меланку". Ребята в масках выражают добрые пожелания, веселят песнями, плясками, шутливыми сценками. Один из них, как правило, переодет в женский наряд и его называют Меланкой.
13 января: украинские народные приметы
- Если к Новому году хороший снег — этот гречку.
- Небо в звездах – урожай на грибы и горох.
- Падает мягкий снег — к урожаю, а если тепло, то лето будет дождливым.
- Какой первый день в Новом году, и год будет такой.
- Много пушистого инея на деревьях — к урожаю зерновых и хорошему медосбору.
- Гололедица на деревьях — уродит фрукты.
- Звездное небо – будут хорошо нестись куры.
13 января: что нельзя делать
- Ссориться.
- Ругаться.
- Злословить.
Читайте также:
- Ретроградная Венера: гороскоп для всех знаков зодиака
- Ретроградная Венера: что нужно делать и что категорически запрещено
- Лунные и солнечные затмения-2022: точные даты и влияние
- Таропрогноз на 2022 год: что карты нам прочат
- Мистический прогноз на 2022 год: что руны нам прочат
- Супермесяц 2022: даты и влияние
- Луна без курса-2022: в чем таится угроза, что нужно делать и чего лучше избегать
- Месяц без курса в январе 2022: чем опасен этот период, что нужно делать и что категорически запрещено