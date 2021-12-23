Народные приметы, обряды и обычаи 23 декабря

Если ночью будет иней, днем снег не идти.

23 декабря чтят память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, Гемела Пафлогинянина, преподобного Фомы, блаженного Иоанна и отцов его – блаженных Стефана и Ангелины, правителей Сербских.

23 декабря: народные приметы

Если ночью будет иней, днем снег не идти.

Много инея на деревьях – будет много меда.

Иней на деревьях – до мороза, туман – будет оттепель.

Тетерева и куропатки поднимаются с деревьев и улетают с открытых мест в глубь леса – вскоре начнется метель.

23 декабря: церковный праздник

Святые мученики Мина, Ермоген и Евграф пострадали за веру во Христа при императоре Максимине. Святой Мина был послан императором из Афин в Александрию для подавления мятежей, возникших между христианами и язычниками. Обладая даром красноречия, Мина открыто стал проповедовать христианскую веру и обратил ко Христу многих язычников. Узнав это, Максимин направил в Александрию епарха Ермогена для суда над святым, а также приказал очистить город от христиан. Ермоген, хотя и был язычником, но отличался благочестием. Пораженный долготерпением святого Мины при пытках и его чудесным исцелением после страшных пыток, он сам уверовал в Истинного Бога. Тогда Максимин прибыл в Александрию. Но ни поразительная стойкость при пытках, которым были подвергнуты святые Мина и Ермоген, ни чудеса, явленные Богом в те дни в городе, не смягчили императора, но еще больше озлобили его. Император собственноручно изрубил святого Евграфа, секретаря святого Мини, а святым мученикам Мини и Ермогену приказал отрубить головы. Мощи святых мучеников, брошенные в железном ящике в море, были впоследствии найдены и перенесены в Константинополь. Император Юстиниан построил храм во имя святого мученика Мины Александрийского. Святой Иосиф песнописец составил канон в честь святых мучеников.

23 декабря: народные обычаи

В народе святой мученик Мина символизировал прозрение, поэтому множество поверий и традиции празднования связаны с верой в возможность вылечить глаза и "снять полу с глаз".

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Согласно поверьям, проповедник не только обладал даром исцелять зрение, но и мог изгонять нечистых духов из людей, творить чудеса, лечить болезни и даровать способность четко видеть правду и ложь, добро и зло во всех словах, действиях и явлениях.

23 декабря: что следует делать

Поэтому женщины в день Мины произносили особое заговор от нечисти, мешающей спать детям.

23 декабря: что категорически запрещено

Строго запрещалось в этот день наговаривать на людей плохом, сплетничать.

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