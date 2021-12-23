Народні прикмети, обряди і звичаї 23 грудня

Якщо вночі буде іній — вдень сніг не йтиме.

23 грудня вшановують пам'ять мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа, святителя Йоасафа, єпископа Білгородського, Гемела Пафлогинянина, преподобного Фоми, блаженного Йоана та батькiв його – блаженних Стефана й Ангелiни, правителiв Сербських.

23 грудня: народні прикмети

Якщо вночі буде іній — вдень сніг не йтиме.

Багато інею на деревах — буде багато меду.

Іній на деревах — до морозу, туман — буде відлига.

Тетеруки й куріпки здіймаються з дерев і відлітають з відкритих місць у глиб лісу — незабаром почнеться заметіль.

23 грудня: церковне свято

Святі мученики Мина, Єрмоген і Євграф постраждали за віру в Христа за імператора Максиміна. Святий Мина був посланий імператором з Афін до Александрії для придушення заколотів, що виникли між християнами і язичниками. Володіючи даром красномовства, Мина відкрито став проповідувати християнську віру і навернув до Христа багатьох язичників. Дізнавшись про це, Максимін направив до Олександрії єпарха Єрмогена для суду над святим, а також наказав очистити місто від християн. Єрмоген, хоча і був язичником, але відрізнявся благочестям. Вражений довготерпінням святого Мини при катуваннях і його чудесним зціленням після страшних тортур, він сам увірував в Істинного Бога. Тоді Максимін сам прибув до Олександрії. Але ні разюча стійкість при катуваннях, яким були піддані святі Мина та Єрмоген, ні чудеса, явлені Богом у ті дні в місті, не пом'якшили імператора, але ще більше озлобили його. Імператор власноручно порубав святого Євграфа, секретаря святого Мини, а святим мученикам Мині і Єрмогену наказав відрубати голови. Мощі святих мучеників, кинуті в залізному ящику в морі, були згодом знайденіі перенесені до Константинополя.Імператор Юстиніан побудував храм в ім'я святого мученика Мини Олександрійського. Святий Йосиф піснописець склав канон на честь святих мучеників.

23 грудня: народні звичаї

У народі святий мученик Міна символізував прозріння, тому велика кількість повір’їв та традиції святкування пов’язані з вірою в можливість вилікувати очі та “зняти полуду з очей”.

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Згідно з повір’ями, проповідник не тільки володів даром зцілювати зір, але і міг виганяти нечистих духів з людей, творити чудеса, лікувати хвороби і дарувати здатність чітко бачити правду і брехню, добро і зло у всіх словах, діях та явищах.

23 грудня: що варто робити

Тому жінки в день Міни промовляли особливе замовляння від нечисті, яка заважає спати дітям.

23 грудня: що категорично заборонено

Суворо заборонялося в цей день наговорювати на людей погане, пліткувати.

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