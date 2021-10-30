Народные приметы, обряды и обычаи 30 октября

Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь – капустой.

30 октября — верующие и церковь чтят память пророка Осии, преподобномученика Андрея Критского, мучеников бессребренников Космы и Дамиана Аравийских и братьев их мучеников Леонтия, Анфима и Евтропия, перенесения мощей праведного Лазия, икон "До Рождества и по Рождеству Дева" и "Освободительница".

30 октября: церковный праздник

Осия — ветхозаветный пророк Израиля. В библейской книге пророка Осии неверность Израилю представляется в виде духовного прелюбодеяния и сравнивается с неверностью, которую автор пережил в своей жизни. Эта семейная аналогия была позже развита в христианских концепциях Отцовства Бога и Церкви как невесты Христа.

Пророк Осия жил при царе израильском Иеровоаме II, где-то между 784–744 пред Христом. Служение Осии охватывает период около 60 лет. Он был, скорее всего, образованным человеком, независимо от того, занимался ли он земледелием или был представителем высших слоев Израиля.

Женитьба Осии на блуднице Гомер была необычным событием для библейских времен, и, конечно, исследователи и комментаторы Библии много спорили на эту тему. Скорее всего, Гомер была всем известной блудницей, на которой Осии было приказано жениться, чтобы продемонстрировать отступничество Израиля и верную любовь Бога, отраженную в завете.

Всю свою долгую жизнь пророк боролся против отступничества Израиля от Ягве-Господа, которое он изображал символом женщины-блудницы. Он осуждал культ тельцов в Бетеле и Дани – главный грех Самарии. Боролся с большим упадком народных обычаев и с кричащими к небу общественными пороками. В конце пророк раскрывает безмерную любовь Бога к своему народу. Несмотря на всю непрерывную вероломность народа и его невероятное упрямство, пророк все-таки находит для него слова утехи, обещая ему, что он все-таки испытывает лучшие — мессианские времена.

30 октября: народные традиции

Говорили, что в этот день колесо с осью прощается. В этот день почитается память еды. Нужно было ставить телегу в сарае, предварительно проверив, насколько они исправны.

30 октября: что следует делать

Колеса в любом случае снимали с осей до самой весны. Одновременно 30 октября извлекали сани, ожидая, что в скором времени установится санный путь.

30 октября: что запрещено делать

В этот день простые люди не запрягали лошадей, а давали им отдохнуть. Перед тем, как убрать колеса от повозок на зиму, они начинали осматривать их и при необходимости чинили.

30 октября: украинские народные приметы

Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь – капустой.

Не успел в октябре разглядеть, как солнце взошло, а оно уже на закате.

Октябрь если не с дождем, то со снегом.

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