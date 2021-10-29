День ангела 30 октября: кого поздравить с именинами в этот день

День ангела 30 октября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 30 октября отмечают: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Сергей, Юлиан.

Мужские именины

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Анатолий

Это имя греческого происхождения и переводится как "восток", "восточный", "восходящий". Анатолий — волевой, упрямый мужчина с изменчивым характером. Он не любит проигрывать, одновременно может найти общий язык с кем-угодно, особенно, если ему что-то нужно.

Андрей

Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный". Характер Андрея – импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, однако Андрей никогда не жалеет о сделанном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выразить свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.

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Антон

Имя в переводе с древнеримского означает "вступающий в бой". Антон очень серьезно относится к дружбе. Он продолжает общаться с друзьями детства и во взрослом возрасте. В учебе Антон не хватает звезд, но при желании легко справляется с любой образовательной программой. В работе Антон – однолюб. Привыкнув к одному рабочему месту, он не будет даже пытаться найти что-то другое. В юности Антон склонен к быстрым и жарким отношениям, однако в семье он постоянен и надежен.

Иосиф

Имя Иосиф имеет древнееврейское происхождение, значение этого имени – "увеличение", "прибыль", "Бог так умножит". Из Иосифов вырастают сговорчивые, добрые, чистосердечные люди, отзывчивые на любую беду, всегда готовы прийти на помощь нуждающимся. Они хорошие мужчины и родители.

Кузьма

В переводе с греческого Кузьма (Косма) означает "кузнец". Кузьма – чувствительный человек. Он легко поддается воздействию друзей. Не всегда уверен в себе, хотя бывает упрям и настойчив, иногда безосновательно говорит "нет", что является лишь способом самоутверждения. Кузьма – молчаливый, терпеливый, обязателен, хорошо приспосабливается к обстоятельствам, любит путешествовать. Человек с этим именем выбирает профессии, связанные с поездками.

Леонтий

В переводе с древнегреческого имени Леонтий означает "львиный". С детства Леонтий упрям, хотя у родителей с ним нет особых проблем. В общении довольно трудный, выбирая себе друзей, преследует определенную выгоду. Жадный, не лишенный карьеризма, к людям относится с самомнением. Очень похож на мать. Осваивает самые разные профессии: столяра и врача, администратора и следователя, программиста и педагога, механика и артиста. Леонтий преуспевает у женщин и сам уделяет им повышенное внимание.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей – это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени трудна, поскольку сам род Сергеев относит себя вплоть до этрусков, а то и троянцев. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей – "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно обидчивы. Их можно задеть даже малейшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не ссориться и трудно ужиться.

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Юлиан

Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "принадлежащий к роду Юлиев". Юлиан наделен высокой самооценкой, самолюбием и лидерскими качествами, помогающими ему добиваться своего. Настоящих друзей у Юлиана немного, поскольку он доверяет только тем, кого хорошо знает и считает честным и порядочным. Он часто пробует свои силы в творчестве. Отличительная черта Юлиана – стремление к свободе, он не терпит насилия над своей личностью.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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