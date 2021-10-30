30 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

30 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Если до этого времени на каштанах еще остались листья, то стоит ожидать потепления.

Какой сегодня день

В субботу, 30 октября, в мире отмечают Международный день ортопедических медсестер и медбратов.

В Индонезии в этот день празднуют День индонезийских банкнот, в Словакии – годовщину Декларации словацкой нации, в Украине – День работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и День тренера.

Памятные даты 30 октября

1888 — Лауд Джон запатентовал шариковую ручку.

1918 – капитуляция Османской Империи в 1-й мировой войне.

1941 – началась блокада Севастополя с суши во время 2-й мировой войны. После 250 дней обороны в июле 1942 года Севастополь капитулировал.

1943 — На Московской конференции подписано соглашение о создании ООН.

1961 — СССР совершил самый мощный в истории взрыв водородной бомбы.

Церковный праздник сегодня 30 октября

30 октября почитается память пророка Осии, жившего в Израильском царстве во времена, предшествовавшие гибели этого государства.

Осия боролся с идолопоклонством и пытался сделать все, чтобы обратить евреев к Богу. Говорили о том, что жена Осии была развратницей и изменяла ему, а впоследствии и вовсе пошла к другому мужу. Именно после этого Осия с еще большим рвением стал призывать израильтян к вере во Христа.

Следует сказать, что именно Осия является одним из 12 меньших пророков и выступал со своими пророчествами за 8 веков до Рождества Христова. Также именно Осия первым стал записывать пророчества, дав пример другим людям. Многие предсказания Осии сбылись.

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Что нельзя делать в этот день

Нельзя лениться и отказывать тем, кто в чем-то нуждается

Нельзя ругаться и ссориться с окружающими

Нельзя злоупотреблять спиртным и вредной едой

Нельзя заниматься огородом и тяжелым физическим трудом

Приметы на 30 октября

В этот день почитается память еды. Так, 30 октября нужно было ставить телеги в сарае, предварительно проверив, насколько они исправны. Колеса в любом случае снимали с осей до самой весны. Одновременно 30 октября извлекали сани, ожидая, что в скором времени установится санный путь.

В этот день простые люди не запрягали коней, а давали им отдохнуть. Перед тем, как убрать колеса от повозок на зиму, они начинали осматривать их и при необходимости чинили.

pixabay.com

Если утром будет сильный туман, то день будет солнечным;

Если на каштанах еще остались листья, то стоит ожидать потепления;

Если в лесу много грибов, то скоро будет тепло.

Именины 30 октября

День ангела (именины) сегодня, 30 октября, отмечают: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Сергей, Юлиан.

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