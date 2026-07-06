Одесса в огне— что происходит в городе после атаки РФ

Одесса находилась под ударом / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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Российские оккупанты атаковали Одессу в ночь на 6 июля. Пострадал человек и повреждены жилые строения.

Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

«Этой ночью враг снова атаковал Одессу. Все соответствующие службы непрерывно работали, ликвидируя последствия и помогая людям», — отметил он.

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По состоянию на 7:00 в Киевском районе повреждены пять частных домов и общежитие. Продолжается разбор завалов. Трамвайные пути уже восстановлены, работа транспорта не останавливалась.

В Хаджибейском районе придомовая территория убрана.

Напомним, в Киеве, по последним данным, погибли девять человек, 46 ранены. Есть попадания в жилые дома в разных частях города.

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