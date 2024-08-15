Ольга Харлан рассказала о планах написания книги: кто ее вдохновил

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан хотела бы написать автобиографическую книгу, но это произойдет не сейчас.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью ведущей ТСН.ua Маричке Падалко.

Ольга Харлан поделилась, что уже некоторое время думает о написании книги в будущем.

"Такая идея у меня есть, но я не хотела этого делать до того, как я закончу [спортивную карьеру – ред.]. Моя история еще продолжается. Вот когда я закончу или может там что-то такое уже произойдет, то я напишу книгу", – отметила фехтовальщица.

Она рассказала, что автобиографии других спортсменов ей читать не приходилось, но ее вдохновили мемуары американского актера Мэтью Перри, скончавшегося в прошлом году.

"Я прочла мемуары Мэтью Перри, потому что я очень сильно люблю сериал "Друзья". Я хотела купить его книгу еще до его смерти. А потом купила и прочла. У него очень тяжелые моменты были, и я смотрела, как человек справляется с ними ", – рассказала Ольга Харлан.

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Напомним, Харлан рассказала об исторической победе команды по фехтованию на Олимпиаде-2024. Победа украинской команды поразила весь мир.

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