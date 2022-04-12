Песах 2022: когда празднуют евреи и какие традиции существуют

ТСН.ua рассказывает о празднике Песах, который еще называют еврейской Пасхой.

Праздник Песах – это так называемая еврейская Пасха, которая празднуется по особому календарю. Первый месяц у евреев называется Нисан и соответствует марту-апрелю в григорианском календаре. Песах – праздник, который празднуют не один день, а целую неделю. А начинается празднование на 14 сутки месяца Нисан. Первый и последний день праздника в Израиле – выходные. А в других странах еврейская диаспора имеет еще один дополнительный выходной – день после окончания Песах.

Песах и Пасха: это одно и то же?

В переводе с иврита слово "песах" означает "прошедший". В Библии можно найти описание периода, когда евреи находились у египтян в рабстве. Фараон отказывался отпустить их на свободу, за что Господь строго наказал его. Наказаний было несколько, а одно из самых известных – смерть младенцев в каждой египетской семье, в том числе и в семье самого фараона. В то же время дети евреев не пострадали, потому что Бог "прошел" иск их дома. Фараон испугался, что наказания будут продолжаться, а потому отпустил евреев. Именно это событие и легло в основу еврейского праздника Песах.

Православная Пасха – праздник в честь Воскресения Иисуса Христа. То есть, на первый взгляд, оно не имеет ничего общего с еврейским Песахом. Однако, согласно церковным преданиям, эти события произошли в одно время. А потому в народе Песах часто называют "еврейской Пасхой".

Песах 2022: дата и традиции

Праздник Песах не празднуют без традиционных блюд, одним из которых является маца / Pexels

Песах 2022 года евреи всего мира будут праздновать с 14 по 23 апреля.

Есть особенные традиции празднования этого великого праздника для каждой еврейской семьи. Вечером в первый день Песах за столом обязательно собирается вся семья. Ужин носит название "седер" и к нему приглашаются все нуждающиеся, а также те, кто не может встретить праздник со своей семьей по какой-либо причине. Есть и перечень традиционных блюд, которые должны быть на столе:

пресные хлебцы – маца;

смесь из тертых орехов, фиников, яблок – харосет;

пучок зелени горькой – марор;

жареная баранина на кости – зроа.

У каждого блюда есть свой символ. Марор – символизирует боль народа евреев в период рабства. Харосет – это глина, которую использовали иудеи для создания кирпича. Зроа – как напоминание о жертвоприношении в храмах Иерусалима. Кроме символических блюд, евреи также готовят фаршированную рыбу.

Когда еврейская семья садится за стол, сначала выпивают четыре бокала вина – они символизируют количество обещаний, которые иудеи дали Богу. Затем наливают пятый бокал, но его оставляют нетронутым, ведь он предназначен пророку Элиаху. В это время евреи читают молитвы и благословения. В конце ужина обязательно съедается кусок маци.

Песах: какие существуют запреты

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На иудейский праздник существует один главный запрет – нельзя употреблять в пищу продукты, которые были приготовлены на закваске или методом брожения. То есть не готовят хлеб, солодовые напитки, пиво. Квасные блюда даже запрещено хранить дома во время празднования Песах. Поэтому накануне, то есть в 2022 году это 13 апреля, евреи все это выбрасывают или раздают людям другой веры.

Традиция не употреблять в пищу блюда на закваске или методом брожения возникла еще в то время, когда евреи спасались от рабства. Тогда иудеи так спешили, что оставили на столе тесто, из которого готовили хлеб. А потому в пустыне они питались только пресной матерью.

В первый и последний день Песах запрещено заниматься какой-либо работой. А для ужина традиционно покупают новую посуду.