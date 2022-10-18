Под Кривым Рогом на вражеском снаряде вподорвался трактор

В Днепропетровской области на российском снаряде подорвался трактор.

В Зеленодольском обществе Криворожского района на вражеском снаряде подорвался трактор.

Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

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В Зеленодольском обществе Криворожского района во время проведения полевых работ на вражеском снаряде взорвался трактор. К счастью, водитель не пострадал.

На месте работали спасатели. Они напомнили жителям, что после вражеских атак районы Днепропетровщины усеяны вражескими снарядами. Их ежедневно уничтожают пиротехники областного управления ГСЧС.

"Только за вчера, 17 октября, в Днепропетровской области спасатели обезвредили 40 снарядов. Помогали и в Херсонской области — там ликвидировали 6 смертоносных "находок", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, что на Харьковщине недалеко от Изюма во время выполнения дорожных работ взорвались на мини двое работников. Мужчины 28 и 21 года погибли от полученных травм.

Ранее в Харьковской области взорвались на минах двое мужчин, собиравших грибы.

На сегодняшний день в Украине необходимо проверить на наличие взрывоопасных предметов примерно 160 тысяч кв. километров.

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