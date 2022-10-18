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Командование ВС РФ дало распоряжение захватить Бахмут до конца октября.

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Командование ВС РФ дало распоряжение захватить Бахмут до конца октября.

Оккупанты получили приказ захватить город Бахмут Донецкой области до конца этого месяца.

Руководство РФ поставило задачу захватить Бахмут до конца октября.

Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью медиаплатформе "Мы — Украина".

По словам Маляр, сейчас эпицентр тяжелых боев на востоке Украины, в частности, в Бахмуте. В некоторых регионах на востоке ВСУ продвигаются, но в Донецкой области российские оккупанты продолжают наступать.

"Россияне установили своим войскам — уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения — срок, когда они должны полностью выйти на админграницу Донбасса. Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут", — сказала Анна Маляр.

Она добавила, что ВСУ сдерживают оккупантов возле Бахмута и не дают им продвинуться.

Напомним, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области; Бахмутское, Иванград, Клещиевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

Ранее в Херсонской ОВА рассказали об успехах ВСУ возле Берислава.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
938
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