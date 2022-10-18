Командование ВС РФ дало распоряжение захватить Бахмут до конца октября.

Руководство РФ поставило задачу захватить Бахмут до конца октября.

Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью медиаплатформе "Мы — Украина".

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По словам Маляр, сейчас эпицентр тяжелых боев на востоке Украины, в частности, в Бахмуте. В некоторых регионах на востоке ВСУ продвигаются, но в Донецкой области российские оккупанты продолжают наступать.

"Россияне установили своим войскам — уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения — срок, когда они должны полностью выйти на админграницу Донбасса. Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут", — сказала Анна Маляр.



Она добавила, что ВСУ сдерживают оккупантов возле Бахмута и не дают им продвинуться.

Напомним, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области; Бахмутское, Иванград, Клещиевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

Ранее в Херсонской ОВА рассказали об успехах ВСУ возле Берислава.

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