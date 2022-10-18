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Під Кривим Рогом на ворожому снаряді підірвався трактор

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Під Кривим Рогом на ворожому снаряді підірвався трактор

Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині на російському снаряді підірвався трактор.

У Зеленодольській громаді Криворізького району на ворожому снаряді підірвався трактор.

Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

У Зеленодольській громаді Криворізького району під час проведення польових робіт на ворожому снаряді підірвався трактор. На щастя, водій не постраждав.

На місці працювали рятувальники. Вони нагадали жителям, що після ворожих атак райони Дніпропетровщини усіяні ворожими снарядами. Їх щодня знищують піротехніки обласного управління ДСНС.

"Тільки за вчора, 17 жовтня, на Дніпропетровщині рятувальники знешкодили 40 снарядів. Допомагали й на Херсонщині - там ліквідували 6 смертоносних “знахідок”, - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, що на Харківщині неподалік Ізюма під час виконання дорожніх робіт підірвались на міні двоє працівників. Чоловіки 28 років та 21 року загинули від отриманих травм. 

Раніше на Харківщині підірвалися на мінах двоє чоловіків, які збирали гриби.

На сьогодні в Україні необхідно перевірити на наявність вибухонебезпечних предметів приблизно 160 тисяч кв. кілометрів.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
295
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