Половина украинских учителей полностью вакцинирован от коронавируса — МОН

Лучший показатель — в Луганской области, худший — на Прикарпатье.
Лишь 56% украинских учителей полностью завершили процесс вакцинации от коронавируса — получили две дозы препарата.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования Сергей Шкарлет.
"По обновленной статистике, по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили 86% работников учреждений общего среднего образования. Полностью (двумя дозами) вакцинировано 358 390 педагогов — это 56% от общего их количества", — говорится в его сообщении.
Самый высокий уровень прививки в пяти областях и в столице:
- Луганская — 79,4%;
- Харьковская — 70,9%;
- Черкасская — 70,9%;
- Полтавская — 69,4%;
- Киев — 67,7%;
- Житомирская — 66,9%.
Худшая ситуация:
- во Львовской — 19,4%;
- в Одесской — 20,1%
- в Ивано-Франковской областях — 20,8%.
Напомним, 7 октября Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Работники, не прививаются против COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.