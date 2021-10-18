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Половина украинских учителей полностью вакцинирован от коронавируса — МОН

Половина украинских учителей полностью вакцинирован от коронавируса — МОН

Associated Press

Лучший показатель — в Луганской области, худший — на Прикарпатье.

Лишь 56% украинских учителей полностью завершили процесс вакцинации от коронавируса — получили две дозы препарата.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

"По обновленной статистике, по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили 86% работников учреждений общего среднего образования. Полностью (двумя дозами) вакцинировано 358 390 педагогов — это 56% от общего их количества", — говорится в его сообщении.

Самый высокий уровень прививки в пяти областях и в столице:

  • Луганская — 79,4%;
  • Харьковская — 70,9%;
  • Черкасская — 70,9%;
  • Полтавская — 69,4%;
  • Киев — 67,7%;
  • Житомирская — 66,9%.

Худшая ситуация:

  • во Львовской — 19,4%;
  • в Одесской — 20,1%
  • в Ивано-Франковской областях — 20,8%.

Напомним, 7 октября Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Работники, не прививаются против COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

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