Александр Эллерт отрастил усы и показал, как выглядит

Новый образ шоумена понравился не всем.
Сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт решил изменить свой имидж.
Шоумен отрастил себе усы. Как звезда сейчас выглядит, Эллерт показал в Instagram-stories. Знаменитость запостил видео, на котором хвастался своим новым образом.
"Что бы вы ни говорили, пока я буду ходить так. А возможно и всю жизнь. Поэтому лучше поддержите мой кайф", — поделился шоумен.
Похоже, Александру очень понравился его новый имидж, чего не скажешь о его поклонниках. Некоторые фанаты отметили, что Эллерту необходимо немедленно сбрить усы, ведь "это просто п*здец".
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