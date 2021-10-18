Олександр Еллерт відростив вуса та показав, який має вигляд

Новий образ шоумена сподобався не всім.

Сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт вирішив змінити свій імідж.

Так, шоумен відростив собі вуса. Який зірка має зараз вигляд, Еллерт показав в Instagram-stories. Знаменитість запостив відео, на якому хизується своїм новим образом.

Олександр Еллерт з вусами / instagram.com/ellert_a

"Що б ви не говорили, поки я ходитиму так. А можливо й все життя. Тому краще підтримайте мій кайф", - поділився шоумен.

Олександр Еллерт з вусами / instagram.com/ellert_a

Схоже, Олександру дуже сподобався його новий імідж, чого не скажеш про його шанувальників. Деякі фани зазначили, що Еллерту необхідно негайно поголити вуса, адже "це просто п*здець".

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