Премьеры на Paramount Comedy в феврале

Продолжение ситкома "Супермаркет" и премьера нового сезона "В Филадельфии всегда солнечно".

В феврале зрителей Paramount Comedy ждут премьеры двух культовых сериалов. Так, 14 февраля телеканал покажет четвертый сезон "Супермаркета", а 24 февраля состоится премьера 15 сезона "В Филадельфии всегда солнечно", недавно вышедшего на мировые телеэкраны.

Ситком "Супермаркет" уже успел получить своих поклонников в Украине. История о повседневной жизни юных работников супермаркета в штате Миссури заставляет испытывать известные чувства, связанные с первой работой, карьерным ростом или просто с атмосферой в коллективе. Хотя, учитывая предыдущие три сезона, можем сказать, что и без соперничества не обходится. Руководители Эми и Дина постоянно контролируют своих подчиненных. А менеджеры Гаррет, Матео и Глен и менее опытные, но очень перспективные Джон и Шайенн делают все, чтобы не пришлось скучать ни посетителям, ни их боссам.

Смотрите четвертый сезон с 14 февраля с понедельника по пятницу в 15:10 и в 21:50 на Paramount Comedy.

"В Филадельфии всегда солнечно", как говорится. Предлагаем проверить и посмотреть премьеру 15-го сезона известного комедийного сериала. По сюжету четверо аморальных, враждебных, самовлюбленных друзей руководят ирландским пабом. Однако паб совсем неприбылен и находится в достаточно нереспектабельном районе города. Все, что беспокоит друзей – это прибыль, слава и отношения. Новый сезон изображает жизнь Мака, Чарли, Дениса, Ди и Фрэнка во время пандемии, что заставляет их пересмотреть свое привычное поведение и приспособиться к новым реалиям.

Сериал "В Филадельфии всегда солнечно" известен не только своим названием, но и музыкальным оркестровым сопровождением и актерским составом, в который входит такой легендарный актер как Дэнни ДеВито. Интересным фактом является то, что он присоединился к сериалу только во втором сезоне, когда разработчики решили усилить каст ситкома, чтобы получить еще большее количество поклонников после выхода первого сезона.

Более того, с выходом 15 сезона ситком стал самым длинным по количеству сезонов в американской истории. Смотрите свеженький 15 сезон с 24 февраля по будням в 23:30 и с повтором в 23:05 на телеканале Paramount Comedy.

Переключайтесь на хорошее настроение за просмотром любимых ситкомов на телеканале Paramount Comedy.