Прем’єри на Paramount Comedy у лютому

Продовження ситкому "Супермаркет" та прем’єра нового сезону "У Філадельфії завжди сонячно".

У лютому на глядачів Paramount Comedy чекають прем’єри двох культових серіалів. Так, 14 лютого телеканал покаже четвертий сезон "Супермаркету", а 24 лютого відбудеться прем’єра 15 сезону "У Філадельфії завжди сонячно", який нещодавно вийшов на світові телеекрани.

Ситком "Супермаркет" уже встиг здобути своїх прихильників в Україні. Історія про буденне життя юних працівників супермаркету в штаті Міссурі змушує переживати відомі почуття, пов’язані з першою роботою, кар’єрним зростанням або ж просто з атмосферою у колективі. Хоча, зважаючи на попередні три сезони, можемо сказати, що й без суперництва не обходиться. Керівники Емі та Діна постійно контролюють своїх підлеглих. А менеджери Гаррет, Матео та Гленн і менш досвідчені, але дуже перспективні Джон та Шайенн роблять все, аби не довелося сумувати ані відвідувачам, ані їхнім босам. Дивіться четвертий сезон з 14 лютого від понеділка до п’ятниці о 15:10 та о 21:50 на Paramount Comedy.

"У Філадельфії завжди сонячно", як кажуть. Пропонуємо перевірити та подивитися прем’єру 15 сезону відомого комедійного серіалу. За сюжетом, четверо аморальних, ворожих, самозакоханих друзів керують ірландським пабом. Проте паб зовсім неприбутковий та розташований у достатньо нереспектабельному районі міста. Все, що турбує друзів – це прибуток, слава та стосунки. Новий сезон зображує життя Мака, Чарлі, Деніс, Ді та Френка під час пандемії, що змушує їх передивитися свою звичну поведінку та пристосуватися до нових реалій.

Серіал "У Філадельфії завжди сонячно" відомий не лише своєю назвою, а й оркестровим музикальним супроводом та акторським складом, до якого входить такий легендарний актор як Денні ДеВіто. Цікавим фактом є те, що він доєднався до серіалу лише у другому сезоні, коли розробники вирішили посилити каст ситкому, щоб здобути ще більшу кількість прихильників після виходу першого сезону.

Більше того, з виходом 15 сезону ситком став найдовшим за кількістю сезонів в американській історії. Дивіться свіженький 15 сезон від 24 лютого по буднях о 23:30 та з повтором о 23:05 наступного дня на телеканалі Paramount Comedy.

Перемикайтеся на гарний настрій за переглядом улюблених ситкомів на телеканалі Paramount Comedy.