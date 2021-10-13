Стоит или нет делать компьютерную томографию во время COVID: ответ МОЗ

Стоит или нет делать компьютерную томографию во время COVID: ответ МОЗ

Диагностику не следует делать всем, кто имеет симптомы или диагноз коронавирус.

Среди Украинская изначально COVID-пандемии стала полулярных компьютерная томография, но эффективность его использования для инфицированных сомнительна.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения.

Во время инфицирования коронавируса говорится о диагностике органов грудной клетки. Впрочем, отмечают в Минздраве: отсутствие изменений на КТ не означает отсутствие заболевания.

Когда следует назначать КТ:

если невозможно обеспечить ПЦР-диагностику COVID-19;

если больной имеет дыхательную недостаточность или существованием сопутствующих патологий

если пациент имеет выраженные признаки заболевания, но ПЦР-тест оказался отрицательным.

Положительный тест на коронавирус, при условии удовлетворительного состояния пациента, не является основанием для назначения КТ. "О направлении на компьютерную томографию, то врачи опираться на общее состояние пациента, наличие дыхательной недостаточности, показатель сатурации (насыщенности крови кислородом), температуру тела", — говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что сначала пациенту с COVID-симптомами назначают тестирования. Впрочем, если его невозможно, а состояние больного ухудшается, назначают КТ органов грудной клетки. Диагностику не рекомендуют проводить всем, кто ознакм коронавируса.

Повторение КТ пациентам с тяжелым и средним течением заболевания рекомендуют делать на 21 день виж начала заболевания и через пол года. Однако каждый случай индивидуален, поэтому решение должно принимать врач.

Как сообщалось, врач Евгений Дуброський подчеркивал, что никакой терапевтической или прогностической ценности для врачей КТ не играет. В случае коронавируса компьютерная томография (КТ), которую часто сами себе назначают украинцы, просто констатацией, подтверждением диагноза COVID-19.

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