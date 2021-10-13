Варто чи ні робити комп'ютерну томографію під час COVID: відповідь МОЗ

Варто чи ні робити комп'ютерну томографію під час COVID: відповідь МОЗ

Діагностику не слід робити усім, хто має симптоми чи діагноз коронавірус.

Серед українців від початку COVID-пандемії стала полулярна комп’ютерна томографія, але ефективність її використання для інфікованих є сумнівною.

Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

Під час інфікування коронавірусом йдеться про діагностику органів грудної клітини. Утім, наголошують у МОЗ: відсутність змін на КТ не означає відсутність захворювання.

Коли варто призначати КТ:

якщо неможливо забезпечити ПЛР-діагностику COVID-19;

якщо хворий має дихальну недостатність чи має супутні патології

якщо пацієнт має виражені ознаки захворювання, але ПЛР-тест виявився негативним.

Позитивний тест на коронавірус, за умови задовільного стану пацієнта, не є підставою для призначення КТ. "Щодо направлення на комп’ютерну томографію, то лікарі мають опиратися на загальний стан пацієнта, наявність дихальної недостатності, показник сатурації (насиченості крові киснем), температуру тіла", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголошують, що спочатку пацієнтові з COVID-симптомами призначають тестування. Втім, якщо його неможливо, а стан хворого погіршується, призначають КТ органів грудної клітини. Діагностику не рекомендують проводити всім, хто має ознакм коронавірусу.

Повторення КТ пацієнтам із важким та середнім перебігом захворювання рекомендують робити на 21 день від початку захворювання та через пів року. Проте кожен випадок індивідуальний, тому рішення має ухвалювати лікар.

Як повідомлялося, лікар Євген Дуброський наголошував, що жодної терапевтичної чи прогностичної цінності для лікарів КТ не грає. У разі коронавірусу комп'ютерна томографія (КТ), яку часто самі собі призначають українці, є просто констатацією, підтвердженням діагнозу COVID-19.

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