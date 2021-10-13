Камалія отримала престижну нагороду як співачка року

Церемонія вручення відбулася у Центральному будинку офіцерів ЗСУ.

Українська співачка Камалія днями була нагороджена престижною Всеукраїнською премією Celebrity awards 2021.

Святкування події відбулося 1 жовтня у Центральному будинку офіцерів ЗСУ. Так, Камалія перемогла в номінації "Співачка року".

Камалія отримала престижну нагороду / instagram.com/kamaliyaofficial

Щоправда, особисто бути присутньою на врученні зірка не змогла, бо була залучена у зніманнях нового телевізійного проєкту.

"На жаль, через знімання в новому телевізійному проєкті я не змогла бути присутньою особисто. Але як же все-таки приємно отримати високу нагороду "Співачка року"! Дякую всім членам високого журі за визнання! Обіцяю, наступного разу обов'язково буду", - поділилася своїми враженнями артистка.

Камалія отримала престижну нагороду / instagram.com/kamaliyaofficial

До слова, Celebrity Awards – це незалежна всеукраїнська премія.

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