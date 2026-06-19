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- Украина
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Адский удар россиян по Харькову и новые средства для Украины: главные новости ночи 19 июня 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 июня 2026 года:
Россия ударила КАБами по Харькову: повреждены жилые дома, есть пострадавшие Читать далее –>
Россия ударила КАБом по Харькову: пострадали пять человек, среди них трое детей Читать далее –>
Зеленский призвал срочно использовать 6 млрд евро Европейского фонда мира для защиты Украины Читать далее –>
Австралия резко увеличивает военную поддержку Украины: объявлен новый пакет на $100 млн Читать далее –>
ЕС подтвердил неизменную поддержку Украины и призвал Россию к немедленному перемирию Читать далее –>
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