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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
759
Время на прочтение
1 мин

Адский удар россиян по Харькову и новые средства для Украины: главные новости ночи 19 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 июня 2026 года:

  • Россия ударила КАБами по Харькову: повреждены жилые дома, есть пострадавшие Читать далее –>

  • Россия ударила КАБом по Харькову: пострадали пять человек, среди них трое детей Читать далее –>

  • Зеленский призвал срочно использовать 6 млрд евро Европейского фонда мира для защиты Украины Читать далее –>

  • Австралия резко увеличивает военную поддержку Украины: объявлен новый пакет на $100 млн Читать далее –>

  • ЕС подтвердил неизменную поддержку Украины и призвал Россию к немедленному перемирию Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
759
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