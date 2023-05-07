В Николаеве – взрывы

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает о взрывах в Николаеве. Пока неизвестно, это попадание или работа ПВО.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Также могут быть повторные запуски по Николаеву.

"Зарева не было. Надеюсь, что ПВО", — уточнил Виталий Ким.

Первые ракеты отработаны.

Возможны повторные пуски.

Не покидайте безопасные места.

Пізніше Віталій Кім заяву про третій "приліт" у Миколаєві.

Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!

Напомним, что оккупанты ударили по Бахмуту фосфорными снарядами.