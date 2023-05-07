В Николаеве – взрывы

Не пренебрегайте личной безопасностью.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает о взрывах в Николаеве. Пока неизвестно, это попадание или работа ПВО.
Об этом он сообщил в соцсетях.
Также могут быть повторные запуски по Николаеву.
"Зарева не было. Надеюсь, что ПВО", — уточнил Виталий Ким.
Первые ракеты отработаны.
Возможны повторные пуски.
Не покидайте безопасные места.
Пізніше Віталій Кім заяву про третій "приліт" у Миколаєві.
Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!
Напомним, что оккупанты ударили по Бахмуту фосфорными снарядами.
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