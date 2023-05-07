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В Николаеве – взрывы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2317
Время на прочтение
1 мин
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В Николаеве – взрывы

Продолжаются запуски вражеских ракет / Фото: ТСН.ua

Не пренебрегайте личной безопасностью.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает о взрывах в Николаеве. Пока неизвестно, это попадание или работа ПВО.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Также могут быть повторные запуски по Николаеву.

"Зарева не было. Надеюсь, что ПВО", — уточнил Виталий Ким.

Первые ракеты отработаны.

Возможны повторные пуски.

Не покидайте безопасные места.

Пізніше Віталій Кім заяву про третій "приліт" у Миколаєві.

Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!

Напомним, что оккупанты ударили по Бахмуту фосфорными снарядами.

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Дата публикации
Просмотры
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