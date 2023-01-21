Магнитуда землетрясения составила 3,1 по шкале Рихтера.
Сегодня, 21 января, в Украине произошло землетрясение, которое можно было ощутить.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Землетрясение зарегистрировано в районе села Коболчин, Черновицкой области. Магнитуда землетрясения составила 3,1 по шкале Рихтера. Его эпицентр залегал на глубине 3 км.
"По расчетам землетрясение не несет угрозы для населения, по классификации относится к слабым, чувствуется только небольшой частью населения, под открытым небом – немногим. Колебания от землетрясения могут ощущаться отдельными людьми, находящимися в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – говорится в сообщении.
Напомним, 28 декабря землетрясение произошло в Ивано-Франковской области. Тогда он был магнитудой 2,4 балла по шкале Рихтера.
2 декабря произошло неощутимое землетрясение в районе города Новоднестровска Черновицкой области на глубине 6 км.
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