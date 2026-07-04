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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2830
Время на прочтение
1 мин

Жуткое ДТП с многими жертвами на трассе Одесса-Николаев: водитель скрылся — новые шокирующие детали

По словам свидетелей, к смертельной аварии может быть причастен еще один участник — это водитель легковушки, выехавшей на «встречу», где в тот момент двигалась маршрутка.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Смертельная авария на трассе Одесса-Николаев

Смертельная авария на трассе Одесса-Николаев / © Национальная полиция Украины

Полицейские разыскали водителя кроссовера, предположительно спровоцировавшего ДТП между грузовиком и маршруткой на трассе Одесса — Киев, в котором погибли 12 человек.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным свидетелей, смертельная автоавария могла произойти из-за нарушения правил дорожного движения водителем Nissan Murano, двигавшегося во встречном направлении в отношении микроавтобуса.

Правоохранители организовали специальную операцию и разыскали водителя кроссовера. По информации полиции, он, вероятно, вызвал автопроисшествие и скрылся с места происшествия.

«В результате столкновения транспортных средств 49-летний водитель и 8 пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. С травмами разной степени тяжести каретой скорой помощи медики доставили в больницу еще 9 граждан — 49-летнего водителя грузовика и пассажиров микроавтобуса в возрасте от 15 до 67 лет», — рассказали детали в полиции.

По состоянию на 13:00 известно, что в больнице скончались еще три гражданина.

Смертельная авария с маршруткой на трассе Одесса-Николаев — что известно

Напомним, утром 4 июля на автодороге «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» между селами Красное и Нечаяное произошло смертельное ДТП. Столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter с людьми и грузовик Volvo.

В полиции рассказали, что предварительно водитель маршрутки допустил выезд за пределы проезжей части, тогда опрокинулся и вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Тогда было известно о 9 погибших и 8 пострадавших.

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Дата публикации
Количество просмотров
2830
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