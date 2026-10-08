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Преподаватель училища в Измаиле избил студента и сломал ему палец
В Измаиле в Одесской области разгорелся скандал из-за вероятного преподавателя Дунайского центра профессионального образования (бывшего ВПУ №9), который ударил и трепал студента прямо за компьютером в аудитории. В Сети появилось видео инцидента, а авторы сообщений заявляют, что в результате конфликта парень сломал палец. В райотделе полиции сообщили, что уже зарегистрировали событие и приступили к проверке.