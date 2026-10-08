Викладач училища в Ізмаїлі побив студента і зламав йому палець

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В Ізмаїлі на Одещині розгорівся скандал через ймовірного викладача Дунайського центру професійної освіти (колишнього ВПУ №9), який вдарив і шарпав студента просто за комп'ютером в аудиторії. У Мережі з'явилося відео інциденту, а автори дописів заявляють, що внаслідок конфлікту хлопець зламав палець. У райвідділі поліції повідомили, що вже зареєстрували подію та розпочали перевірку.