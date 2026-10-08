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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
277

Викладач училища в Ізмаїлі побив студента і зламав йому палець

Викладач училища в Ізмаїлі побив студента і зламав йому палець

Викладач училища в Ізмаїлі побив студента і зламав йому палець

В Ізмаїлі на Одещині розгорівся скандал через ймовірного викладача Дунайського центру професійної освіти (колишнього ВПУ №9), який вдарив і шарпав студента просто за комп'ютером в аудиторії. У Мережі з'явилося відео інциденту, а автори дописів заявляють, що внаслідок конфлікту хлопець зламав палець. У райвідділі поліції повідомили, що вже зареєстрували подію та розпочали перевірку.

Дата публікації
Кількість переглядів
277

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