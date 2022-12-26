Apple заборонила операторам РФ адаптувати нові iPhone під свій зв’язок

Користуватися новими смартфонами Apple у повному обсязі в Росії буде неможливо.

Російські оператори мобільного зв’язку після того, як компанія Apple залишила ринок в РФ, не зможуть адаптувати нові моделі смартфонів для своїх споживачів.

Про це повідомляє Telegram-канал "КоммерсантЪ".

Так Apple заборонила адаптувати смартфони iPhone 14 під мережі операторів звʼязку в Росії. Не будуть підтримуватися функції VoLTE та VoWiFi на своїх мережах.

"Ці функції поліпшують якість звʼязку, крім того, на дзвінки через VoLTE у великих містах Росії припадає понад 60% голосового трафіку. Також для росіян, які користуються iPhone 14, недоступне високоякісне передавання голосу, а роздавання інтернету з телефона потребує ручного налаштування", - йдеться в повідомленні джерела.

Як вже говорили експерти раніше, iPhone в Росії перетворюється на "цеглину". Тепер російські власники смартфонів мають чимало проблем із ґаджетами.

Тим часом у Росії стрімко продовжує дорожчати продукція Apple. Деякі товари зросли в ціні на понад 140%.

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