У РФ після санкцій iPhone поступово перетворюється на "цеглину": які проблеми виникають у росіян

iPhone в Росії перетворюється на "цеглину".

Власники iPhone в Росії після запроваджених на країну санкцій за наджорстоку і цинічну війну проти України мають чимало проблем з гаджетом.

Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Під дією санкцій, iPhone в РФ поступово перетворюється на мобільний телефон з сенсорним екраном.

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Так, після закриття офіційних магазинів та сервісних центрів компанії Apple на території РФ, магазин додатків App Store, розроблений компанією Apple для смартфонів iPhone, почав видаляти популярні застосунки російських компаній, які потрапили під дію санкцій: клієнт-банки, навігація, замовлення таксі, їжі та ін.

Вже встановлені застосунки на iPhone росіян, поступово перестають працювати. Це відбувається в зв’язку з тим, що з’являються нові функції, а додатки у смартфоні не оновлюються.

Оскільки операційна система iOS є закритою, скачати застосунок з Мережі та встановити - неможливо. Російські користувачі намагаються змінювати країну з РФ на іншу, яка не підпала під дію санкцій, але все марно, компанія Apple активно бореться зі зламом своїх девайсів та блокує аккаунти користувачів.

Нагадаємо, прем'єр Білорусі порадив жінкам замінити дефіцитні прокладки прогулянками і спортом.

Як повідомлялося, громадяни країни-загарбниці почали відчувати наслідки "бойкоту" всесвітньо відомих брендів, які через напад Росії на Україну пішли з їхнього ринку. Російська блогерка в Instagram розповіла про масову паніку, яка охопила громадян країни-агресорки.

Також ми писали, що в Росії заблокували Instagram і блогери в розпачі та істерії прощаються із соцмережею.

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