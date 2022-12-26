Apple запретила операторам РФ адаптировать новые iPhone под свою связь

Воспользоваться новыми смартфонами Apple в полном объеме в России будет невозможно.

Российские операторы мобильной связи после того как компания Apple покинула рынок в РФ, не смогут адаптировать новые модели смартфонов для своих потребителей.

Об этом сообщает Telegram-канал "КоммерсантЪ".

Так, Apple запретила адаптировать смартфоны iPhone 14 под сети операторов связи в России. Функции VoLTE и VoWiFi на своих сетях не будут поддерживаться.

"Эти функции улучшают качество связи, кроме того, на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика. Также для россиян, пользующихся iPhone 14, недоступна высококачественная передача голоса, а раздача интернета с телефона требует ручной настройки", — говорится в сообщении источника.

Как уже говорили эксперты ранее, iPhone в России превращается в "кирпич". Теперь у российских владельцев смартфонов много проблем с гаджетами.

Тем временем в России стремительно продолжает дорожать продукция Apple. Некоторые товары выросли в цене более чем на 140%.

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