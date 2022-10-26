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Apple планує перевести iPhone на тип зарядки USB-C наступного року

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Apple планує перевести iPhone на тип зарядки USB-C наступного року

iPhone на USB-C

Довгі роки "яблучні" телефони мали свій оригінальний порт Lightning, який вимагав окремої зарядки. Наступного року очікуються зміни.

З 2024 року в Євросоюзі набирає чинності вимога про уніфікацію зарядних пристроїв, і американській компанії задля відповідності вимогам законодавства ЄС, необхідно буде змінити зарядний пристрій в iPhone на USB-C.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на керівника відділу маркетингу компанії Ґреґа Джосвяка. Джосвяк не уточнив, у який термін iPhone може отримати заміну роз’єму Lightning. Як повідомляє  Bloomberg News, це планується зробити наступного року

Apple вже перевела на USB-C свої комп'ютери Mac, багато iPad і аксесуарів.

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Автор
Ганна Носова
Дата публікації
Перегляди
535
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