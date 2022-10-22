Як захистити персональні дані та свій обліковий запис у Telegram

Telegram має гнучкі налаштування конфіденційності. Проте, не всі користувачі знають як увімкнути ці налаштування для захисту переписування та особистих даних, у випадку потрапляння вашого телефону у чужі руки. Детальніше про це – читайте в матеріалі ТСН.ua

Якщо ви будете логінитесь в Telegram з нового пристрою, злодіям буде достатньо мати доступ до коду верифікації для отримання доступу до всього архіву ваших повідомлень. Що треба зробити, щоб захистити свій обліковий запис?

Двоетапна авторизація

Цей пункт, напевно, найбільш важливий для безпеки вашого акаунту. За замовчуванням для підтвердження входу в Telegram на новому пристрої додаток просить ввести код із sms. Зловмисники можуть перехопити sms при авторизації або дублювати sim-карти. Для того, щоб завадити таким діям, потрібно включити двоетапну авторизацію у налаштуваннях додатка таким чином:

Налаштування – Конфіденційність – Двоетапна аутентифікація

Придумайте пароль, без якого увійти у ваш обліковий запис буде неможливо. Пароль повинен складатися з шести знаків, включаючи великі та малі літери.

Пристрої, на яких є доступ до акаунту, потрібно перевірити на мобільній або веб-версії Telegram.

В розділі "Налаштування" → "Пристрої" (або "Конфіденційність" → "Активні сеанси") переглянути активні сеанси. Якщо помітили підозрілі сеанси, наприклад, вхід з іншого міста чи країни, завершити їх.

Код доступу (локальний пароль)

Якщо ви користуєтесь Telegram на комп'ютері як застосунок для операційної системи Windows, радимо вам встановити код доступу:

Налаштування – Конфіденційність – Увімкнути код-пароль для додатка. Вигадайте локальний пароль, який ви будете вводити для входу у Telegram на комп'ютері.

Для Telegram на смартфоні, для коду доступу можна використовувати Face ID, або відбиток пальця. Окрім цього, ви можете налаштувати автоблокування через певні проміжки часу, таким чином убезпечити вхід до Telegram. Але, якщо у вас вже встановлений пароль на мобільний пристрій, такий захист може виявитись надлишковим, адже буде дублювати функцію пароля для розблокування смартфона.

Видимість номера тільки для контактів

Зловмисники можуть імпортувати бази контактів користувачів Telegram. Для того, щоб закрити таку можливість для зловмисників увімкніть видимість номера тільки для своїх контактів:

Налаштування – Конфіденційність – Поставити галку напроти пункту «Мої контакти». Тут ви зможете поставити галочку напроти пункту «Ніхто», тим самим заборонивши бачити ваш номер і тим, хто записаний у вашій книзі контактів.

Секретні чати

Якщо ви не хочете, щоб ваша історія переписування була видима з інших пристроїв, створюйте секретні чати. Додаток використовуватиме наскрізне шифрування, щоб доступ до вашого переписування був лише з тих пристроїв, з яких листування велося. Таким чином, не маючи доступу до вашого телефону, зловмисники не зможуть прочитати ваші повідомлення, які з часом видаляться з вашого пристрою.

Заборона на відображення аватарки та профілів при пересиланні повідомлень

Щоб заборонити перехід до вашого профілю через переслане повідомлення та зробити аватарку невидимою для незнайомих користувачів, увімкніть налаштування таким чином:

Налаштування – Конфіденційність – Фото на аватарі

Налаштування – Конфіденційність – Профіль при переписуванні

Заборона на дзвінки

Ви можете скомпрометувати себе якщо випадково відповісте на відеодзвінок, тому обов’язково вимкніть можливість телефонувати вам:

Налаштування – Конфіденційність – Дзвінки – Ніхто

Заборона на запрошення в групи

Налаштування – Конфіденційність – Групи – Мої контакти

Анонімність адміністратори чату

Якщо ви власник публічного чату та не хочете, щоб ваша особистість може бути розкрита, обновіть Telegram до останньої версії та додайте собі та вашим адміністраторам в правах можливість відправляти повідомлення анонімно. Так ви зможете брати участь у голосовому чаті, але залишитесь анонімним.

Якщо ви братимете участь в публічному опитуванні, або будете користуватись inline-ботом, ваша анонімність буде втрачена. В першому випадку ваш профіль буде видно будь-якому учаснику опитування, а у другому – ваш ID бачитиме автор бота.

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