Кожен 18-річний українець – в окопах: Резніков про плани щодо реформ в армії

Міністр оборони Резніков також пояснив, що треба робити з військовими кафедрами у майбутньому.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що після перемоги України треба готуватись до змін у правовому плані та в культурі поведінки нації, що стосується військової підготовки громадян. Військові кафедри мають залишитися, однак треба думати про їхню спеціалізацію.

Про це Резніков розповів у інтерв'ю LIGA.net.

"Я переконаний, що навпаки – культура військової професії має стати трендом. Як в Ізраїлі, наприклад. Можливо, строкова служба нам більше не потрібна. Але кожна молода людина в 18 років починає проходити спеціальні курси підготовки: медицина, стрільба, окопи, злагодження. Далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси за спеціалізацією. Хочеш бути кулеметником – розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів – давай", - пояснив він.

Міністр оборони наголосив, що, на жаль, після перемоги України, Росія, як сусідня держава, не зникне, тому кожен громадянин повинен вміти користуватися вогнепальною зброєю після проходження перевірок у психіатра, нарколога та правоохоронних органах.

"Коли ворог буде знати, що кожен повнолітній українець може дістати з-під ліжка автомат і чинити опір, він 10 разів подумає. Тому військові кафедри точно потрібні. Можливо, треба думати про їхню спеціалізацію", - наголосив він.

Резніков підкреслив, що таке рішення передбачено у майбутньому плані реформ.

"Це один з елементів змін до законодавства, які ми готові робити. Це чітко збігається з позицією президента, ми з ним про це говорили", - резюмував Олексій Резніков.

Нагадаємо, Олексій Резніков наголосив, що набуття членства в НАТО та Євросоюзі – один з ключових елементів такої безпекової архітектури.

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