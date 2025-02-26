Чи будуть США воювати за Тайвань проти Китаю: що каже Трамп

Трамп "насварив" журналіста за запитання, чи будуть США воювати за Тайвань, якщо на острів вторгнеться китайська армія КНР.

Президент Дональд Трамп відмовився відповідати, чи буде його адміністрація діяти, щоб перешкодити Китаю захопити Тайвань.

Про це він сказав під час першого засідання свого кабінету міністрів.

"Я ніколи не коментую це — я нічого не коментую, тому що я не хочу ніколи ставити себе в таке становище. І якби я сказав це, я точно не сказав би це вам. Я б сказав це іншим людям, можливо, людям за цим столом, дуже конкретним людям за цим столом", – різко заявив Трамп.

Сьогодні Дональд Трамп також заявив, що домовиться з Росією та Україною "про припинення вбивств" і оцінив можливість повернути Україні окуповані території. Крім того, він назвав дату зустрічі із Зеленським.

Інші важливі заяви Трампа за сьогодні:

Нагадаємо, що 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін оголосив "возз'єднання" Китаю з Тайванем неминучим.

Чому ворогують Тайвань і Китай – читайте за посиланням.