Британський нейрохірург зізнався, чи намагалися українські пацієнти дати йому хабар

Британський нейрохірург Генрі Марш, який оцінив українську хірургію, поділився історією про пацієнта, який намагався дати йому гроші за операцію.

Ця розповідь стала відповіддю на запитання Марічки Падалко в інтерв'ю для її YouTube-каналу про те, чи пропонували йому колись гроші або подарунки українські пацієнти.

Марш зазначив, що в Україні такого не траплялося. Проте він згадав кумедний випадок з Англії, де він зіткнувся зі спробою дати хабара від пацієнта, який приїхав із Болгарії.

"Він був болгарином, який працював в Англії, і його батько був лікарем на пенсії з простою спинальною проблемою. Тож я оглянув його в державній клініці. І тоді пацієнт запитав мене: "Професоре Марше, чи будете ви мене оперувати?". І я сказав: "Ні, це проста операція. Я виконую лише дуже складні. Це зробить хтось із моєї команди." І тоді цей старий лікар дістав свій гаманець і почав викладати купюри по 50 фунтів на стіл. І його син страшенно збентежився і сказав: "Ні, ні, ні, ні, ні. Це так не робиться в Англії", - пригадав нейрохірург.

Марш пояснив, що в Англії дійсно існує дві системи охорони здоров'я: державна та приватна. Проте приватні послуги здебільшого доступні лише тим, хто має приватне медичне страхування, що коштує досить дорого. Тому такі випадки, як з болгарським пацієнтом, трапляються рідко і сприймаються як непорозуміння.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Нагадаємо, Генрі Марш відповів, чи врятував би життя Путіна. Медик поділився про моральні аспекти професії.

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