Трамп оцінив можливість повернути Україні окуповані території

Президент США Дональд Трамп стверджує, що угода про завершення війни в Україні передбачатиме повернення під контроль Києва частини окупованих Росією територій.

Про це він сказав на засіданні свого кабінету у середу, 26 лютого.

“Ми зробимо все можливе... Ми постараємося, щоб Україна отримала як можна більше, щоб вона повернула собі якомога більше”, - заявив Дональд Трамп.

При цьому він додав, що укладена мирна угода буде “найкращою із можливих, з якою будуть згідні обидві сторони — і Росія, і Україна”.

Нагадаємо, раніше речниця Білого дому Керолайт Левітт заявила, що мирна угода між Україною та РФ залишить обидві сторони "трохи незадоволеними".

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