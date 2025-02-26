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Трамп оцінив можливість повернути Україні окуповані території

Трамп оцінив можливість повернути Україні окуповані території

Президент США Дональд Трамп

Американський президент обіцяє угоду, яка влаштує обидві сторони конфлікту.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що угода про завершення війни в Україні передбачатиме повернення під контроль Києва частини окупованих Росією територій. 

Про це він сказав на засіданні свого кабінету у середу, 26 лютого.

“Ми зробимо все можливе... Ми постараємося, щоб Україна отримала як можна більше, щоб вона повернула собі якомога більше”, - заявив Дональд Трамп. 

При цьому він додав, що укладена мирна угода буде “найкращою із можливих, з якою будуть згідні обидві сторони — і Росія, і Україна”.   

Нагадаємо, раніше речниця Білого дому Керолайт Левітт заявила, що мирна угода між Україною та РФ залишить обидві сторони "трохи незадоволеними".

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