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Британский нейрохирург признался, пытались ли украинские пациенты дать ему взятку

Британский нейрохирург признался, пытались ли украинские пациенты дать ему взятку

Британский нейрохирург признался, пытались ли украинские пациенты дать ему взятку

Генри Марш / Фото: x.com/drhenrymarsh

Генри Марш рассказал смешную историю о попытке взятки в Англии.

Британский нейрохирург Генри Марш, оценивший украинскую хирургию, поделился историей о пациенте, пытавшемся дать ему деньги за операцию.

Этот рассказ стал ответом на вопрос Марички Падалко в интервью для ее YouTube-канала о том, предлагали ли ему когда-нибудь деньги или подарки украинские пациенты.

Марш отметил, что в Украине такого не случалось. Однако он вспомнил забавный случай из Англии, где он столкнулся с попыткой дать взятку от приехавшего из Болгарии пациента.

"Он был болгарином, работавшим в Англии, и его отец был врачом на пенсии с простой спинальной проблемой. Поэтому я осмотрел его в государственной клинике. И тогда пациент спросил меня: "Профессор Марш, будете ли вы меня оперировать?". И я сказал: "Нет, это простая операция. Я выполняю только очень сложные. Это сделает кто-то из моей команды." И тогда этот старый врач достал свой кошелек и начал выкладывать купюры по 50 фунтов на стол. И его сын ужасно смутился и сказал: "Нет, нет, нет, нет, нет. Это так не делается в Англии", – вспомнил нейрохирург.

Марш объяснил, что в Англии действительно существует две системы здравоохранения: государственная и частная. Однако частные услуги в большинстве своем доступны только тем, кто имеет частное медицинское страхование, что стоит довольно дорого. Поэтому такие случаи, как с болгарским пациентом, встречаются редко и воспринимаются как недоразумения.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Напомним, Генри Марш ответил, спас ли бы жизнь Путина. Медик поделился о моральных аспектах профессии.

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