Британский нейрохирург признался, пытались ли украинские пациенты дать ему взятку

Британский нейрохирург Генри Марш, оценивший украинскую хирургию, поделился историей о пациенте, пытавшемся дать ему деньги за операцию.

Этот рассказ стал ответом на вопрос Марички Падалко в интервью для ее YouTube-канала о том, предлагали ли ему когда-нибудь деньги или подарки украинские пациенты.

Марш отметил, что в Украине такого не случалось. Однако он вспомнил забавный случай из Англии, где он столкнулся с попыткой дать взятку от приехавшего из Болгарии пациента.

"Он был болгарином, работавшим в Англии, и его отец был врачом на пенсии с простой спинальной проблемой. Поэтому я осмотрел его в государственной клинике. И тогда пациент спросил меня: "Профессор Марш, будете ли вы меня оперировать?". И я сказал: "Нет, это простая операция. Я выполняю только очень сложные. Это сделает кто-то из моей команды." И тогда этот старый врач достал свой кошелек и начал выкладывать купюры по 50 фунтов на стол. И его сын ужасно смутился и сказал: "Нет, нет, нет, нет, нет. Это так не делается в Англии", – вспомнил нейрохирург.

Марш объяснил, что в Англии действительно существует две системы здравоохранения: государственная и частная. Однако частные услуги в большинстве своем доступны только тем, кто имеет частное медицинское страхование, что стоит довольно дорого. Поэтому такие случаи, как с болгарским пациентом, встречаются редко и воспринимаются как недоразумения.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Напомним, Генри Марш ответил, спас ли бы жизнь Путина. Медик поделился о моральных аспектах профессии.

Читайте также: