Сі Цзіньпін привітав з Новим роком "співвітчизників" на Тайвані

Китайський лідер переконував у неминучості возз'єднання з КНР самоврядної території з демократичним урядом на острові.

У неділю, 31 грудня, у своїй новорічній промові голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін заявив, що "возз'єднання" Китаю з Тайванем неминуче.

Про це повідомляє Reuters.

“Возз’єднання батьківщини — це історична доля”, — сказав Сі Цзіньпін, хоча в офіційному англійському перекладі його висловлювань, опублікованому інформаційним агентством Xinhua, використано простішу фразу: “Китай точно возз’єднається”.

“Співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки повинні бути пов’язані почуттям спільної мети та розділяти славу відродження китайської нації”, – додав він. В офіційному англійському перекладі було написано “всі китайці” замість “співвітчизники”.

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Минулого року Сі сказав лише, що люди з обох сторін протоки є “членами однієї сім’ї” і що він сподівається, що люди з обох сторін протоки працюватимуть разом, щоб “спільно сприяти стабільному процвітанню китайської нації”.

У виданні наголосили, що у цьогорічній промові президент Сі Цзіньпін дотримувався твердішого тону, хоча й не згадав про можливість застосування сили, щоб повернути Тайвань під контроль КНР.

Влада КНР у контексті виборів на Тайвані, запланованих на 13 січня, особливо стурбована нинішнім віце-президентом Тайваню Лай Чін-те, кандидатом у президенти від правлячої Демократичної партії Тайваню (DPP), який лідирує в опитуваннях громадської думки з різними перевагами, кажучи, що він є "небезпечним сепаратистом".

Як відомо, самоврядність демократичної влади на Тайвані триває відтоді, як у 1949 році на цей острів перебрався уряд Китайської республіки після поразки у громадянській війні з комуністами Мао Цзедуна, які заснували Китайську Народну Республіку. Китайська Республіка залишається офіційною назвою Тайваню.

Нагадаємо, влада Тайваню 23 грудня повідомила про активність китайських військових літаків і кораблів навколо острова. Літаки КНР, зокрема перетнули чутливу серединну лінію Тайванської протоки.

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