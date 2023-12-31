Си Цзиньпин поздравил с Новым годом "соотечественников" на Тайване

Китайский лидер убеждал в неизбежности воссоединения с КНР самоуправляющейся территории с демократическим правительством на острове.

В воскресенье, 31 декабря, в своей новогодней речи глава Китайской народной республики Си Цзиньпин заявил, что "воссоединение" Китая с Тайванем неизбежно.

Об этом сообщает Reuters.

"Воссоединение родины — это историческая судьба", — сказал Си Цзиньпин, хотя в официальном английском переводе его высказываний, опубликованном информационным агентством Xinhua, использована более простая фраза: "Китай точно воссоединится".

"Соотечественники с обеих сторон Тайванского пролива должны быть связаны чувством общей цели и разделять славу возрождения китайской нации", — добавил он. В официальном английском переводе было написано "все китайцы" вместо "соотечественники".

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В прошлом году Си сказал лишь, что люди с обеих сторон пролива являются членами одной семьи и что он надеется, что люди с обеих сторон пролива будут работать вместе, чтобы "совместно способствовать стабильному процветанию китайской нации".

В издании подчеркнули, что в речи этого года президент Си Цзиньпин придерживался более твердого тона, хотя и не упомянул о возможности применения силы, чтобы вернуть Тайвань под контроль КНР.

Власти КНР в контексте выборов на Тайване, запланированных на 13 января, особенно обеспокоены нынешним вице-президентом Тайваня Лай Чин-те, кандидатом в президенты от правящей Демократической партии Тайваня (DPP), лидирующим в опросах общественного мнения с разными преимуществами, говоря, что он "опасный сепаратист".

Как известно, самоуправление демократических властей на Тайване продолжается с тех пор, как в 1949 году на этот остров перебралось правительство Китайской республики после поражения в гражданской войне с основателями Китайской Народной Республики коммунистами Мао Цзэдуна. Китайская Республика остается официальным названием Тайваня.

Напомним, власти Тайваня 23 декабря сообщили об активности китайских военных самолетов и кораблей вокруг острова. Самолеты КНР, в частности, пересекли чувствительную срединную линию Тайваньского пролива.

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