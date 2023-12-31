Атака россиян на Херсон: погиб подросток, есть раненые

Русские изверги в очередной раз показали свою истинную суть.

Россияне в канун Нового года обстреляли Херсон. В результате ракетной атаки погиб подросток, еще один ребенок — ранен.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его данным, враг погиб в городе.

"9-летний мальчик — в крайне тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма. Врачи борются за его жизнь", — говорится в сообщении.

Российские изверги в очередной раз показали свою истинную суть.

"Скорее выздоровление маленькому. Искренние соболезнования семье погибшего", — добавил Прокудин.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков ракетами и беспилотниками. Сначала в семь вечера 30 декабря в городе прогремело шесть ракетных ударов, а затем в час ночи – по средью ударили "Шахеды ". Все попадания – в гражданскую инфраструктуру. Это жилые дома, банк, кафе, админздания. Вспыхнули пожары. А раненых насчитали уже 28 человек.

Кроме того, из-за вражеского удара пострадали также две херсонки.

"32-летняя женщина госпитализирована с минно-взрывной травмой. У 65-летней горожанки осколочное ранение спины", - указано в сообщении.

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