Будут ли США воевать за Тайвань против Китая: что говорит Трамп

Трамп "отругал" журналиста за вопрос, будут ли США воевать за Тайвань, если на остров вторгнется китайская армия КНР.

Президент Дональд Трамп отказался отвечать, будет ли его администрация действовать, чтобы помешать Китаю захватить Тайвань.

Об этом он сказал на первом заседании своего кабинета министров.

"Я никогда не комментирую это — я ничего не комментирую, потому что я не хочу никогда ставить себя в такое положение. И если бы я сказал это, я бы точно не сказал это вам. Я бы сказал это другим людям, возможно, людям за этим столом, очень конкретным людям за этим столом", – резко заявил Трамп.

Сегодня Дональд Трамп также заявил, что договорится с Россией и Украиной "о прекращении убийств " и оценил возможность вернуть Украине оккупированные территории. Кроме того, он назвал дату встречи с Зеленским.

Другие важные заявления Трампа за сегодня:

Напомним, что в 2023 году китайский лидер Си Цзиньпин объявил "воссоединение" Китая с Тайванем неизбежным.

Почему враждуют Тайвань и Китай – читайте по ссылке.