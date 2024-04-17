Фіцо зробив несподівану заяву про військову підтримку України

Словацький прем'єр стверджує, що його країні біільше нічого дати Україні.

На позачерговому саміті ЄС, який відбудеться 17-18 квітня, для Словаччини найважливіше отримати гарантію, що військова допомога Україні - це справа двосторонніх відносин.

Про це заявив прем’єр-міністр Роберт Фіцо, який часто висловлює проросійську позицію щодо війни в Україні, повідомляє словацьке агентство TASR.

Він зазначив, що в контексті України на саміті обговорюватимуть постачання систем протиповітряної оборони. При цьому Роберт Фіцо наголосив, що Словаччині більше нічого дати Україні, розкритикувавши попередній уряд за надання Україні системи С-300. Він заявив, що ніколи б цього не зробив.

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Однак, як зауважив голова уряду Словаччини, якщо на саміті будуть висунуті положення про те, що така підтримка є двосторонньою справою, він не заперечуватиме.

Словацький прем’єр також згадав про спільне засідання урядів Словаччини та України, вказавши на різні форми допомоги, яку Словаччина надає Україні, наприклад, допомогу в розмінуванні.

Водночас він наголосив, що конфлікт в Україні, на його думку, не має військового вирішення.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Роберт Фіцо вважає, що інтереси Словаччини “будуть поставлені під загрозу”, якщо Україна приєднається до НАТО.

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