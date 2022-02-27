Найбільша російська авіакомпанія призупиняє польоти до Європи

Рішення пов'язане із санкціями ЄС, запровадженими через вторгнення РФ до України.

Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" зупиняє всі рейси до Європи з 28 лютого.

Офіціну заяву опублікувала авіакомпанія 27 лютого.

"У зв'язку з обмеженнями повітряного простору, запровадженими європейською владою, "Аерофлот зупиняє" з 28 лютого 2022 року і до подальшого повідомлення польоти через мережу європейських маршрутів". - йдеться у повідомленні.