Patriot для України: Міноборони Румунії проти, але є одне "але"

Міноборони Румунії проти передавання Україні систем Patriot, мовляв, зараз не найкращий час. Втім, остаточне рішення має ухвалити Верховна рада національної оборони.

Про це повідомляє видання Euractiv.

Зазначається, що румунський президент Клаус Йоганніс отримав доповідь Міноборони, в якій йдеться про те, що зараз невдалий час для відправлення системи Patriot до України. Утім, остаточне рішення - за радою Нацоборони, як очолює глава держави. Очікують, що на засіданні ради відбудуться складні дискусії між політичними і військовими лідерами.

Джерела видання кажуть, що рада може схвалити відправлення системи з однією умовою - якщо зможе гарантувати, що протиповітряна оборона Румунії не постраждає.

Висновок звіту не є несподіванкою. Адже міністр оборони Анджел Тилвар неодноразово виступав проти розгортання Patriot в Україні. Він вважає системи "незамінним для захисту національної території".

Своєю чергою, прем'єр-міністр Марчел Чолаку висловив застереження. З його слів, Румунія наразі не має достатньої кількості систем Patriot. Втім, він визнав, що "розміщення системи в Україні може потенційно принести користь обороні Румунії", хоча це залишається "стратегічним рішенням, яке має як плюси, так і мінуси".

Нагадаємо, у травні президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що його країна готова передати Україні Patriot, але є "але". З його слів, це не має призвести до послаблення протиповітряної оборони самої країни.

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