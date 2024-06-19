Ще одна країна підписала комюніке Саміту миру: реакція Зеленського

Президент заявив, що українську Формулу миру та бачення справедливого й тривалого миру поділяють усі континенти та регіони світу.

До комюніке Саміту миру, що відбувся у Швейцарії, приєдналася Антигуа і Барбуда.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру. Це перша країна, яка не була представлена на Саміті, але згодом приєдналася до підсумкового документа", – йдеться в заяві глави держави.

Як зазначив Зеленський, це свідчить про те, що українську Формулу миру та бачення держави справедливого й тривалого миру поділяють усі континенти та регіони світу – від Європи до Карибського басейну. Президент переконаний, що ця коаліція лише зростатиме.

"Дійсно стабільний світ – це світ справжньої рівності, де всі нації мають право голосу та можуть продемонструвати своє лідерство. Саме тому ми створили формат Саміту миру, який продовжимо розвивати, залучаючи нових учасників і ретельно працюючи над наближенням миру", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, напередодні до підписантів підсумкової декларації Саміту миру приєднався Вселенський патріархат.

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