Південна Корея підняла винищувачі через зграю птахів

У вівторок, 27 грудня, кілька винищувачів Південної Кореї були підняті за тривогою до найвищого рівня через нібито північнокорейські безпілотники, але, насправді, це була зграя птахів.

Про це повідомляє південнокорейський телеканал KBS News.

Також читайте Північна Корея знову запустила балістичну ракету - AP

Веддуча телеканалу розповіла, що військові радари помітили невідомий об'єкт, який летів з боку Північної Кореї в районі острова Канхва. Військові заявили, що це - безпілотник КНДР, але пізніше з'ясувалося, що це птахи. Перед цим через невідомий об'єкт в боєготовність привели наземні підрозділи і сповістили населення прилеглих територій про можливу небезпеку.

"Було підтверджено, що це був не північнокорейський дрон, а - зграя птахів. Ще до того, як цю смішну ситуацію вдалося вирішити, жителям острова Канхва було надіслано текстове повідомлення про екстрену катастрофу", - сказала ведуча.

Військове напруження між Південною та Північною Кореєю

Між Південною та Північною Кореєю спостерігається ескалація. 26 грудня південнокорейське агентство "Ренхап" повідомило, що північнокорейські безпілотники перетнули райони Кімпхо, Паджу та острови Канхва в провінції Кьонгідо. Деякі з них досягли населених районів. Південна Корея підняла в повітря військові літаки, вертольоти і зробила попереджувальні постріли.

Нагадаємо, Північна Корея, яка входить до переліку країн-терористок, провела випробування двох крилатих ракет великої дальності, які можуть нести тактичну ядерну зброю.

Допомога зі Сходу: Корея дає Україні генератори та мініекскаватори - Олександр Корнієнко

Читайте також: