Южная Корея подняла истребители из-за стаи птиц

Из-за неизвестного объекта населения близлежащих территорий известили о возможной опасности.
Во вторник, 27 декабря, несколько истребителей Южной Кореи были подняты по тревоге до самого высокого уровня из-за якобы северокорейских беспилотников, но, на самом деле, это была стая птиц.
Об этом сообщает южнокорейский телеканал KBS News.
Ведущая телеканала рассказала, что военные радары заметили неизвестный объект, летевший со стороны Северной Кореи в районе острова Канхва. Военные заявили, что это беспилотник КНДР, но позже выяснилось, что это птицы. Перед этим через неизвестный объект в боеготовность привели наземные подразделения и известили население близлежащих территорий о возможной опасности.
"Было подтверждено, что это был не северокорейский дрон, а стая птиц. Еще до того, как эту смешную ситуацию удалось разрешить, жителям острова Канхва было отправлено текстовое сообщение об экстренной катастрофе", — сказала ведущая.
Военное напряжение между Южной и Северной Кореей
Между Южной и Северной Кореей наблюдается эскалация. 26 декабря южнокорейское агентство "Ренхап" сообщило, что северокорейские беспилотники пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва в провинции Кёнгидо. Некоторые из них достигли населённых районов. Южная Корея подняла в воздух военные самолеты, вертолеты и произвела предупредительные выстрелы.
Напомним, входящая в перечень стран-террористок Северная Корея провела испытания двух крылатых ракет в эликой дальности, которые могут нести тактическое ядерное оружие.
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