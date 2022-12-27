Южная Корея подняла истребители из-за стаи птиц

Во вторник, 27 декабря, несколько истребителей Южной Кореи были подняты по тревоге до самого высокого уровня из-за якобы северокорейских беспилотников, но, на самом деле, это была стая птиц.

Об этом сообщает южнокорейский телеканал KBS News.

Также читайте Северная Корея снова запустила баллистическую ракету — AP

Ведущая телеканала рассказала, что военные радары заметили неизвестный объект, летевший со стороны Северной Кореи в районе острова Канхва. Военные заявили, что это беспилотник КНДР, но позже выяснилось, что это птицы. Перед этим через неизвестный объект в боеготовность привели наземные подразделения и известили население близлежащих территорий о возможной опасности.

"Было подтверждено, что это был не северокорейский дрон, а стая птиц. Еще до того, как эту смешную ситуацию удалось разрешить, жителям острова Канхва было отправлено текстовое сообщение об экстренной катастрофе", — сказала ведущая.

Военное напряжение между Южной и Северной Кореей

Между Южной и Северной Кореей наблюдается эскалация. 26 декабря южнокорейское агентство "Ренхап" сообщило, что северокорейские беспилотники пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва в провинции Кёнгидо. Некоторые из них достигли населённых районов. Южная Корея подняла в воздух военные самолеты, вертолеты и произвела предупредительные выстрелы.

Напомним, входящая в перечень стран-террористок Северная Корея провела испытания двух крылатых ракет в эликой дальности, которые могут нести тактическое ядерное оружие.

Помощь с Востока: Корея дает Украине генераторы и миниэкскаваторы - Александр Корниенко

Читайте также: