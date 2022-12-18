Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Северная Корея снова запустила баллистическую ракету — AP

Дата публикации
Просмотры
652
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Северная Корея снова запустила баллистическую ракету — AP

Фото: Associated Press

Запуск ракеты подтвердили в Южной Корее и Японии.

Северная Корея снова выпустила баллистическую ракету у восточной границы страны, сообщили официальные лица Республики Корея и Японии.

Об этом сообщает The Associated Press.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила ракету в воскресенье утром, но подробностей пуска и где упала ракета, не сообщалось.

Также пуск ракеты по Северной Корее подтвердили у премьер-министра Японии.

Пуск ракеты произошел после того, как я в Пхеньяне заявили, что провели испытание твердотопливного двигателя высокой тяги для нового оружия, которое может достигать территории США.

КНДР в последнее время довольно часто производит испытательные запуски ракет. Эксперты считают, что в будущем КНДР будет использовать оружие в качестве одного из рычагов, чтобы добиться ослабления санкций и других уступок со стороны Вашингтона.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея разрабатывает новую межконтинентальную баллистическую ракету с твердым топливом.

Кроме того, мы ранее информировали, что северокорейский лидер Ким Чен Ин лично наблюдал за запуском межконтинентальной ракеты и привел на полигон свою 9-летнюю дочь.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
652
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация