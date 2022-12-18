Северная Корея снова запустила баллистическую ракету — AP

Запуск ракеты подтвердили в Южной Корее и Японии.
Северная Корея снова выпустила баллистическую ракету у восточной границы страны, сообщили официальные лица Республики Корея и Японии.
Об этом сообщает The Associated Press.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила ракету в воскресенье утром, но подробностей пуска и где упала ракета, не сообщалось.
Также пуск ракеты по Северной Корее подтвердили у премьер-министра Японии.
Пуск ракеты произошел после того, как я в Пхеньяне заявили, что провели испытание твердотопливного двигателя высокой тяги для нового оружия, которое может достигать территории США.
КНДР в последнее время довольно часто производит испытательные запуски ракет. Эксперты считают, что в будущем КНДР будет использовать оружие в качестве одного из рычагов, чтобы добиться ослабления санкций и других уступок со стороны Вашингтона.
Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея разрабатывает новую межконтинентальную баллистическую ракету с твердым топливом.
Кроме того, мы ранее информировали, что северокорейский лидер Ким Чен Ин лично наблюдал за запуском межконтинентальной ракеты и привел на полигон свою 9-летнюю дочь.
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