18 декабря – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 18 декабря, в православном календаре день памяти преподобного Саввы. Жил примерно в конце IV – начале V века. Родился в богатой и благочестивой семье. Когда мальчику было всего 8 лет, он отправился в монастырь, где стал строгим и ответственным сподвижником. Поэтому он смог получить монашество еще в отрочестве. Когда было Саве 16 лет, он отправился в Палестину, чтобы поклониться святым местам. Там он получил предсказание, что станет великим знатоком веры и уважаемым человеком.

Родственники долго просили Савву вернуться в мир, но он им постоянно отказывал. Савва пытался успешно бороться со злым духом, а потому ушел жить в пещеру. К нему начали приходить ученики и впоследствии на месте пещеры выросла обитель. Позже преподобный создал еще несколько подобных мест, а также приют для нищих, больницу и богадельню. Умер в возрасте 95 лет, отдав вере всю свою жизнь.

В народе в честь преподобного Саввы 18 декабря называют "Саввин день".

Церковный праздник 18 декабря – день памяти преподобного Кариона

Жил Карион в IV веке. Были у него жена и дети, и вела их семья благочестивую жизнь. Вскоре мужчина изъявил желание пойти в монастырь, чтобы служить там Богу и быть подвижником. Дочь оставил он материя, а сына взял с собой. Воспитал он его в христианских традициях. Когда же сын Кариона вырос, то постригся в монахи. Отец и сын оба заслужили любовь Господа, а потому их причислили к лику святых.

Приметы 18 декабря

Народные приметы 18 декабря / Фото: Pexels

слышно, как поет снегур, скоро будут метели;

мороз, а белки бегают по земле – скоро будет оттепель;

кто-то умер в семье – в течение года снова придет смерть в семью.

Что завтра нельзя делать

Не стоит свататься 18 декабря, потому что брак будет неудачным. Также по народным поверьям беременным женщинам лучше не мыть голову этого дня, ведь у родившегося ребенка будет плохая память. Не ходят в гости и не приглашайте никого в свой дом — Савин день лучше провести в семейном кругу. Запрещено 18 декабря работать, особенно женщинам. Церковь запрещает ругаться и ругаться.

Что можно делать завтра, 18 декабря

Преподобный Савва – чудотворец и целитель. Если такая необходимость, можно пойти в храм и помолиться за здоровье. А женщины просят святого о хорошей семье, замужестве, благополучии.

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