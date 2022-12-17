18 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 18 грудня, в православному календарі день пам’яті преподобного Сави. Жив приблизно в кінці IV — на початку V століття. Народився в багатій та благочестивій родині. Коли хлопчику було всього 8 років, він пішов до монастиря, де став строгим та відповідальним сподвижником. Тому він зміг отримати чернецтво ще в отроцтві. Коли було Саві 16 років, він відправився до Палестини, щоб поклонитися святим місцям. Там він отримав передбачення, що стане великим знавцем віри та шанованою людиною.

Родичі довго просили Саву повернутися в світ, але він їм постійно відмовляв. Сава намагався успішно боротися зі злим духом, а тому пішов жити в печеру. До нього почали приходити учні і згодом на місці печери виросла обитель. Пізніше преподобний створив ще кілька подібних місць, а також притулок для жебраків, лікарню і богодільню. Помер у віці 95 років, віддавши вірі все своє життя.

В народі на честь преподобного Сави 18 грудня називають "Саввин день".

Церковне свято 18 грудня — день пам'яті преподобного Каріона

Жив Каріон у IV столітті. Були в нього дружина та діти, і вела їхня родина благочестиве життя. Незабаром чоловік виявив бажання піти в монастир, щоб служити там Богу та бути подвижником. Дочку залишив він матеріа, а сина взяв із собою. Виховав він його в християнських традиціях. А коли син Каріона виріс, то постригся в ченці. Батько та син обидва заслужили любов Господа, а тому їх зарахували до лику святих.

Прикмети 18 грудня

Народні прикмети 18 грудня / Фото: Pexels

чутно, як співає снігур, скоро будуть хуртовини;

мороз, а білки бігають по землі — скоро буде відлига;

хтось помер в сім'ї — протягом року знову прийде смерть в родину.

Що завтра не можна робити

Не варто свататися 18 грудня, тому що шлюб буде невдалим. Також за народними повір'ями вагітним жінкам краще не мити голову цього дня, адже у дитини, яка народиться, буде погана пам'ять. Не ходять в гості і не запрошуйте нікого до своєї оселі — Саввин день краще провести в родинному колі. Заборонено 18 грудня працювати, особливо жінкам. Церква забороняє сваритися та лаятися.

Що можна робити завтра, 18 грудня

Преподобний Сава — чудотворець і цілитель. Якщо є така необхідність, можна піти в храм і помолитися за здоров'я. А жінки просять святого про гарну сім'ю, заміжжя, благополуччя.

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